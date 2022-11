Ancora un pareggio a reti bianche in questo Mondiale di Qatar, dove l’Uruguay di Alonso pareggia per 0-0 contro la Corea del Sud. Un punto a testa per le due compagini che muovono la classifica del gruppo H al termine di un match dal risultato corretto, con qualche spunto anche interessante da parte di entrambe, in attesa della sfida tra Portogallo e Ghana. Settantanove minuti di gioco per l’ex Inter, oggi alla Lazio, Matias Vecino. Titolare per tutta la gara l’ex nerazzurro Diego Godin.