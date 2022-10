Ospite della 'Domenica Sportiva', Gianfranco Zola, ex stella del Cagliari e del Chelsea, spende parole di elogio per il suo corregionale Nicolò Barella, calciatore totale dell'Inter: "Vero che l'Inter gioca bene ma ha il difetto che concede troppo e questo è il lato negativo. Detto questo, si nota come negli ultimi tempi ci sia stata la crescita di alcuni singoli come Lautaro Martinez e Barella. Lui poi è importantissimo per questa squadra, prrché difende, attacca, segna e fa assist: è un centrocampista completo che ha ritrovato fiducia e freschezza fisica, cose che sembrava avesse perso. Sono contento per lui, perché sono molto affezionato a Barella in quanto è sardo come me e ha esordito con me al Cagliari. Sono strafelice".