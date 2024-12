Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione '1 Football Club', commentando anche le voci legate ad Alex Meret e al possiible approdo all'Inter a parametro zero: "È un portiere della Nazionale e ha grande valore. Però non credo che Yann Sommer sia un secondo portiere, quindi non vedo un cambio imminente. Entrambi sono ottimi portieri".