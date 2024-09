Dino Zoff è intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport per parlare di quanto sta avvenendo nel campionato italiano, con il Napoli in vetta alla classifica. "Credo sia troppo presto - dice - il Napoli deve ancora portare via qualche ruggine dell'anno passato ma si presenta lì con le altre favorite. L'Inter gode dei favori del pronostico perché ha vinto, ha una grande rosa. Il Milan e la stessa Juve sono da vedere, i bianconeri mi sembrano prudenti e molto efficaci. E' la squadra che può sviluppare molto in avanti e se non prende mai gol credo sia un vantaggio. Dopodiché è tutto da vedere. L'Inter ha perso il derby dopo averne vinti sei, ci sta. Credo sia tutto in evoluzione".

"Le grandi squadre che vincono campionati e Coppe giocano più o meno sempre con gli stessi - prosegue -. Se punti solo su un torneo, alla fine non vinci né uno né l'altro. Nessuna squadra è così forte da poterlo fare. Credo si debba sempre giocare con l'acceleratore al 90%. E poi si vedrà".