Il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto di misura sul campo dello Sparta Praga: “È stata una partita dominata dall’Inter, tutti sappiamo che quando una partita resta sull’1-0 c’è sempre il rischio di pareggiarla, per fortuna così non è stato. Siamo soddisfatti. La nostra forza è quella di gestire i minuti in cui non abbiamo possesso palla. Abbiamo sofferto, ma contava la vittoria che volevamo tutti e che è molto importante per la nostra classifica”.

Sul ruolo di regista: “Credo di aver fatto bene, sono contento. Tutti quelli che sono entrati si sono messi a disposizione, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto e soprattutto dei tre punti”.

Sulla sfida contro il Monaco: “Tutti quanti sapevamo che questa gara di stasera era importante per la classifica. Stiamo bene, ma manca l’ultima partita dove dobbiamo confermarci e vincere così saremo tranquillissimi e sicurissimi di essere nelle prime otto posizioni, così possiamo anche riposare un po’”.