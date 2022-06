"Per l'attacco si legge di Lukaku, di Dybala. E poi ci sono Lautaro, Dzeko e Correa, quindi qualcosa deve succedere". È il pensiero espresso da Walter Zenga, intervenuto in collegamento con Calciomercato L'Originale in onda su Sky Sport: "Si dice anche che l'Inter abbia la necessità di vendere un top per fare cassa. Forse queste voci su Lukaku e Dybala insieme portano alla possibile cessione di Lautaro? E la notizia di Milenkovic e Bremer vuol dire che uno tra Bastoni e Skriniar andrà via?" si chiede l'Uomo Ragno, sentenziando che "il meno sostituibile di tutti è Bastoni perché non esistono centrali mancini giovani che partecipano al gioco come fa lui".