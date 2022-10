Attraverso il proprio canale YouTube , l’allenatore Walter Zenga , ex portiere nerazzurro, analizza il successo ottenuto dall’Inter sul campo del Sassuolo: "È una vittoria importantissima, tre punti che fanno morale e che confermano una squadra compatta e che sa soffrire. Onana credo che sia una scelta definitiva di Inzaghi e questa cosa mi piace. Un allenatore deve sempre decidere per il bene della squadra. Mi è sembrato di vedere un’Inter più compatta e più squadra. C’è ancora qualche problema nella fase difensiva, come dimostrato dal gol di Frattesi".

Due parole in chiusura anche su Robin Gosens: "Se è completamente sparito, allora a gennaio andrà via come si dice. Ho sentito che probabilmente tornerà in Germania".