Gara deludente e risultato clamoroso quello ottenuto ieri dall'Inter al Dall'Ara col Bologna, dove al netto di una prestazione che lascia diverse riflessioni, spicca l'errore di Ionut Radu che ha portato al gol vittoria di Sansone. Errore ch, secondo l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga, non può e non deve essere considerato il motivo principale dell'eventuale perdita dello scudetto. La leggenda nerazzurra, intervenuta in collegamento con gli studi di Sky Sport, analizza così quanto accaduto nei novanta minuti e rotti di ieri sera: "Dico spesso che certi errori dei portieri non sempre sono da attribuire esclusivamente ai portieri, l’errore di ieri di Radu per esempio è vero che è un errore tecnico del giocatore però se guardiamo bene l’azione, l’Inter ha una rimessa nella sua area di rigore praticamente, oltretutto Perisic ha anche una rimessa lunghissima che a volte sembrano calci d’angolo. In questo caso la prima cosa che un allenatore dice è sempre quella di giocare la palla avanti perché se la perdi hai ancora la squadra schierata, qui c’è una serie di errori, primo di Perisic che gioca quella palla così sotto pressione con De Vrij con Sansone, Radu che si gira purtroppo in maniera sbagliata ed è tutta una conseguenza. Siamo abituati a guardare l’errore e non il perché si è arrivati a quell’errore. Tutti diamo la colpa a Radu oggi ma non stiamo guardando la concausa di errori che hanno portato allo sbaglio di Radu finale".

"Sono tifoso dell’Inter, lo sanno anche i sassi - ha continuato -, ma da allenatore valuto una situazione in cui la mia squadra si è comportata in maniera non idonea al momento e al minuto della partita. Mancano dieci minuti alla fine, sei sotto pressione, e se rivediamo le immagini vediamo che il Bologna è in pressione uno contro uno. Ripeto: Perisic ha una rimessa lunghissima, a quel punto la palla va giocata alta, mentre lui l’ha giocata non su Radu ma su De Vrij, che a sua volta alza il braccio per dire al portiere di giocarla dall’altra parte. È proprio un errore di concetto. Vuoi uscire da una situazione pericolosa mettendoti in pericolo. È assurdo. Un giocatore come Radu, giovane, che non gioca da un anno, ha giocato solo con l’Empoli in Coppa Italia, può darsi che ha sentito tanta responsabilità. Ci può stare anche questo, può essere un tema di riflessione anche per noi allenatori e riflettere sul fatto che magari è giusto far giocare al secondo portiere qualche partita importante in più durante la stagione. Tatarusanu ha parato un rigore al derby, è vero, ma era stato messo in croce per degli errori a Firenze. Non si può dire che l’Inter ha perso lo scudetto per l’errore di Radu, ma è l’Inter che ha sbagliato. In quella situazione al 90% un allenatore chiede palla alta sulla punta con la squadra tutta piazzata. L’errore di Radu possiamo definirlo tecnico, di mancanza di attenzione, troppa pressione ecc, possiamo aprire un dibattito che non finisce più ma io non ci sto a sentire che l’Inter perde lo scudetto per l’errore di Radu. Non esiste proprio. Hanno messo la foto dell’errore di Sarti a Mantova paragonandolo a quello di Radu, non esiste il paragone, anche perché mancano pure quattro partite alla fine”.