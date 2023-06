L'ex portiere nerazzurro Walter Zenga parla ai microfoni di Inter TV nel lungo prepartita di Manchester City-Inter: "Io sono sempre ottimista. Se devo scegliere un momento chiave direi quella in casa contro il Barcellona e quella in casa contro il Porto, sono state fondamentali per la nostra stagione e per il percorso. Un punto debole nel Manchester City? Da allenatore se analizzi il City lo analizzi in fase di possesso e di non possesso.

Loro hanno perso anche in Premier contro chi giocava con la difesa a cinque. Secondo me il vero craque di questa squadra è Stones, quando difende il City lo fa con il 4-4-2, è lì secondo me la chiave della partita. Col Real Madrid il City recuperava palla altissimo e il Real non ripartiva mai, secondo me la chiave sarà lì: bisognerà tenere due giocatori alti per ripartire in modo che loro debbano preoccuparsi anche di chi dovrà attaccare".