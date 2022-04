Presente a Coverciano per il "Convegno Giornata Digitale", l'ex difensore di Inter e Perugia, Ze Maria, ha parlato ampiamente della lotta per lo Scudetto: "Milan favorito? Chi è davanti è sempre la favorita. Pioli sta facendo un lavoro fantastico, è un grandissimo allenatore. I giocatori lo seguono, corrono tanto e hanno qualità. Il Milan ha tutto per poter vincere lo Scudetto".

Juventus-Inter decisiva per i nerazzurri?

"La partita è importante, si gioca a Torino e il campionato è quasi alla fine. Se l'Inter non vincerà lo ha perso con le sue mani, lasciando punti per strada dove non doveva lasciarli. Vedremo adesso, a Torino dovrà dimostrare di essere una grande".

Su Lautaro Martinez.

"Lautaro si è sbloccato contro la Salernitana facendo tripletta, poi tutti si aspettavano chissà cosa ma era solo una giornata contro una piccola. Deve trovare continuità, cosa che non ha mai dimostrato di avere un questi anni. Segna a seconda del momento ma un fuoriclasse deve uscire nei momenti di difficoltà e l'Inter è in difficoltà oggi".