L'ex difensore nerazzurro Zé Maria , intervenuto sulle frequenze di Radio CRC , si è focalizzato sullo scontro tra Inter e Napoli previsto per la ripresa del campionato: "Credo che il Napoli farà la sua partita e l’Inter dovrà cercare di vincere a tutti i costi altrimenti diventerà difficile pensare di recuperare terreno sugli azzurri. Credo che sarà una partita spettacolare da tutti i punti di vista.

Chi ha più vantaggio per i giocatori impegnati al Mondiale? Lautaro non credo rientrerà concentrato al 100% anche perché starà ancora festeggiando la vittoria del Mondiale giustamente. L’Inter sicuramente lascerà degli spazi al Napoli per fare il suo gioco".