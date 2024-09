Luciano Zauri, ex allenatore dell'Hamrun Spartans ed ex calciatore, tra le tante, di Atalanta, Lazio e Fiorentina, nel corso di un'intervista a News.Superscommesse.it ha detto la sua sulla corsa Scudetto: "In campionato sono partite bene soprattutto Inter e Juventus. L'Inter, in particolare, sembra aver mantenuto il trend della scorsa stagione, i bianconeri hanno affrontato la Roma e due squadre sulla carta abbordabili, però, nonostante i tanti cambiamenti, mi è sembrata già una squadra molto organizzata e sul pezzo. Il Milan di Fonseca lo vedo un po' indietro nelle gerarchie rispetto alle altre big".

"Il Napoli dopo la partenza shock di Verona ha ripreso un cammino di vertice e credo manterrà questi standard fino alla fine - aggiunge Zauri -. Per me, tuttavia, la favorita per lo scudetto rimane l'Inter, che lo scorso anno ha stracciato il campionato. In più ha anche migliorato la rosa con qualche innesto di esperienza".