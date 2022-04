Dall'alto della sua esperienza di giocatore prima e dirigente poi, Javier Zanetti ha messo in guardia i suoi compatrioti che hanno festeggiato dopo il sorteggio di Qatar 2022 che ha abbinato il Messico all'Argentina nel girone C del Mondiale: "Non sono d'accordo con chi ha esultato, penso che il Messico sia un rivale che va rispettato come tutti; inoltre, il Messico ha sempre messo in difficoltà noi argentini - le parole di Pupi a TUDN -. E' un girone equilibrato, ma sono fiducioso che l'Argentina possa arrivare prima; speriamo che possa passare agli ottavi proprio assieme alla Nazionale del Tata Martino".