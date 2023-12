In attesa del sorteggio, in programma domani, dei gironi della Copa America 2024, che si svolgerà dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti, Javier Zanetti, a margine della partita delle stelle della Conmebol della quale è stato protagonista ieri a Miami, parlato con DirecTV Sports e ha analizzato il prossimo torneo: “Vedo molto bene la squadra argentina. È una candidata perché ha ottimi giocatori e un ottimo staff tecnico. Insieme a Brasile e Uruguay sono candidati a vincere la Copa América”.

Pupi ha anche parlato del futuro del ct campione del mondo Lionel Scaloni, che appare in bilico: "Conoscendolo, so che se ha fatto certe affermazioni è perché si sentiva così. A volte non si valuta il momento ma credo che a tutto ci sia una soluzione e che tutti pensiamo al bene della Nazionale".