"Esordire è stata un’emozione bellissima, il mister me ne ha parlato dicendomi che c’era la possibilità di entrare in campo già questa sera. E con l’Inter così come ho sempre fatto con la Roma cercherò di farmi trovare pronto e aiutare la squadra come ho fatto oggi", ha detto Nicola Zalewski a DAZN al fianco di Stefan De Vrij (LEGGI QUI) al 90esimo minuto di Milan-Inter, match di battesimo per l'italo-polacco appena arrivato sotto l'ombra della Madonnina.

Ora subito a vedere Roma-Napoli?

"Sì, sicuramente. Stasera più le altre volte perché magari una vittoria o un pareggio può aiutare anche a noi. Però sono ancora un giocatore della Roma, sono temporaneamente qui e tiferei per la Roma a prescindere".