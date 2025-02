Ancora un derby sfortunato per l'Inter di Simone Inzaghi che sembra non riuscire a spezzare il tabù Milan nella stagione in corso. Tre gol annullati, tre pali, un rigore a favore non fischiato e un gol che rende meno amara partita dei campioni d'Italia che esultano tutti attorno a Stefan De Vrij, autore del gol dei nerazzurri e secondo giocatore della squadra ospite dopo Thuram (LEGGI QUI) a commentare a DAZN il risultato ottenuto. "Penso che sia stata una bella partita. Siamo andati in svantaggio purtroppo, ma abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo continuato a crederci e a cercare il pareggio. La palla non voleva entrare, abbiamo preso tre pali e meno male che alla fine Nicola mi ha messo una bella palla", ha detto l'olandese al 90esimo.

Sulla differenza tra il derby di Roma e quello di Milano e quanto è importante questo gol segnato negli ultimi minuti:

"Tutti e due, sia io che Nico, conosciamo entrambi i derby, sia quello di Milano che di Roma ed è una partita molto sentita per tutte e due le squadre. È molto sentita nello spogliatoio e per i tifosi. Quest’anno avevamo già perso due volte purtroppo e abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita. Non ci siamo riusciti ma almeno non abbiamo perso".

Quanto è stato condizionante aver perso gli ultimi due? Da fuori si percepiva questa sensazione...

"Forse no, è una sensazione che si percepisce da fuori. Io posso dirti che per noi c’è sempre tantissima voglia di vincere questa partita, a maggior ragione per quello che era successo. Il Milan aveva perso in Champions ma non vuol dire niente, è sempre un derby e può succedere di tutto. Eravamo concentrati e penso che in tanti momenti abbiamo fatto una buona partita".

