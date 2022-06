Wim Jonk allenerà il Volendam anche in Eredivisie mantenendo la promessa che aveva fatto subito dopo la promozione nella massima divisione olandese. E lo farà potendo contare sul prezioso contributo di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio , i giocatori di proprietà dell'Inter che militeranno in prestito nel club per il secondo anno consecutivo: "Le possibilità che rimangano è molto alta - dice l'ex centrocampista nerazzurro -. È fantastico che il progetto abbia avuto di nuovo successo con loro dopo l'esperienza di Mulattieri. Questi ragazzi hanno fatto passi da gigante, è una cosa che vede anche l'Inter. E visto che adesso giochiamo a un livello più alto, l'Inter è anche più propensa a lasciarli qui".

Jonk è convinto di quello che dice, nonostante siano numerose le richieste per il portiere e l'attaccante: "Filip e Gaetano potrebbero andare in altri club, ma probabilmente sceglieranno di nuovo noi. Filip è tornato in campo qui oggi (ieri, ndr), ha anche visto che ha giocato titolare per tutta la stagione: ora tutti sanno chi è Stankovic. Quanto a Oristanio, è un buon segnale che abbia partecipato allo stage di Mancini, questo significa molto per i giocatori. Faccio lo stesso qui con i ragazzi di sedici anni lasciando che si allenino con i più grandi".

Secondo Jonk, la sinergia tra Volendam e Inter potrebbe ampliarsi con l'arrivo di nuovi giovani in Olanda: "Ha senso".