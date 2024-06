L'ex difensore del Feyenoord e della Nazionale olandese Ron Vlaar, parlando per OnsOranje, ha svelato la sua ammirazione per Jeremie Frimpong, esterno destro del Bayer Leverkusen, ma riconosce le difficoltà di Ronald Koeman, ct dei neerlandesi, nel rinunciare a Denzel Dumfries: "Il giocatore nella squadra in cui ho molta fiducia è Frimpong. Penso che sarà una sorpresa per noi sulla fascia destra. Capisco anche che pensare di non far giocare Dumfries è un dilemma, potrei ricevere delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Non so, Frimpong è stato on fire tutto l'anno a Leverkusen. È diventato campione di Germania da imbattuto".