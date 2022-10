A una settimana esatta dalla gara di Champions League contro l'Inter, il Viktoria Plzen si è arreso a sorpresa all'Hlucin incassando la clamorosa eliminazione dalla MOL Cup, la Coppa Nazionale ceca, al terzo turno. Tonfo rumoroso per gli uomini di Michal Bilek, leader attuali del campionato con quattro punti di vantaggio e una partita in meno rispetto allo Slavia Praga, sconfitti da una formazione che milita in terza divisione, trascinata alla vittoria per 3-2 arrivata in pieno recupero da Dominik Smekal, attaccante esterno classe 1998 con un passato proprio nel vivaio nerazzurro, autore di una tripletta.