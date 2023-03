Nel corso della puntata odierna della 'Bobo Tv', Christian Vieri ha ricevuto l'applauso di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano per essere entrato ufficialmente a far parte della Hall of Fame dell'Inter, il patheon delle leggende nerazzurre. "Devo ringraziare i tifosi che mi hanno votato", ha detto l'ex bomber con una punta di modestia.