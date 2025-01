Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l'Inter ha ufficialmente terminato la trasferta in Arabia Saudita. Come si vede dalle immagini di Sky Sport, la comitiva nerazzurra è rientrata a Milano. Da oggi si comincerà a pensare alla prossima sfida di campionato, il 12 gennaio alle 15 in casa del Venezia.