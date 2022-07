Nel dopopartita, il giovane Fontanarosa si concede anche ai microfoni dei giornalisti giunti da Milano, tra cui l'inviato di FcInterNews: "Il mio idolo è Bastoni, mi ispiro a lui e sono fortunato ad averlo vicino. Ora penso a lavorare e migliorarmi, poi vediamo che succede. Mi concentro sul ritiro poi vedremo. Inzaghi ci aiuta molto, si fida di noi, ce lo ha fatto capire anche oggi mettendoci in campo, ci tratta come gli altri e ci aiuta a crescere, non posso lamentarmi".