Cercato dall'Inter nei primi giorni della scorsa sessione del calciomercato estivo, Guglielmo Vicario ha scelto di non aspettare i vice campioni d'Europa per salire sul treno che l'ha portato dritto in Premier League, per difendere la porta del Tottenham. Una scelta che ora, a distanza di mesi, benedice così: "E' sempre stato il mio sogno giocare in Inghilterra, penso che questo sia il campionato più entusiasmante del mondo - le parole dell'ex Empoli a Sky Sport -. Vivo emozioni indescrivibili, che vale la pena vivere. Non riesce a credere al ritmo e la velocità del gioco che c'è finché non li provi, io ho la fortuna di poterle sperimentare.

Non mi pongo limiti, devo cercare di alimentare questo pensiero ogni giorno col lavoro. Ho la fortuna di far parte di questo grande club, ora sogno di fare la Champions".