A tre giorni da Inter-Samp, gara valida per l'ultima giornata di Serie A, sono stati venduti 600 biglietti del terzo anello blu di San Siro, quello dedicato agli ospiti quando i nerazzurri giocano in casa. Un dato che, riferisce Sampnews.24.com, è destinato ad aumentare nelle prossime ore, a ridosso del match che metterà di fronte i blucerchiati già salvi ai campioni d'Italia in carica che sognano di bissare il titolo della passata stagione.