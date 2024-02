Due trasferte probanti per il Genoa di Gilardino che questo pomeriggio affronta il Napoli al Maradona (da poco in campo), e tra due turni, dopo la sfida interna con l'Udinese, sarà ospite in casa dell'Inter. Per la sfida in programma al Meazza il prossimo 3 marzo, il club ligure apre la vendita dei tagliandi per il settore ospiti: "I tagliandi sono reperibili sul circuito Vivaticket accedendo online tramite il sito del Genoa - si legge sul sito ufficiale del Grifone -. Il posticipo della 27a giornata è in programma lunedì 4 marzo alle ore 20:45. Tutti i titolari di biglietto di accesso sono tenuti ad accedere allo stadio recandosi al Park Ospiti in via Federico Tesio, nelle adiacenze di Via Harar, dove sono previste le attività di filtraggio. Non è possibile presentarsi direttamente all’ingresso 10. Per il parcheggio dei mezzi al Park Ospiti è necessario effettuare l’acquisto (QUI).

Stadio Meazza, Inter-Genoa – I biglietti settore ospiti, terzo anello blu, per la partita Inter-Genoa sono inoltre disponibili, al prezzo base di 20 euro, nelle ricevitorie autorizzate Vivaticket sul territorio nazionale. Non sono previste limitazioni alla vendita, pertanto non è richiesta titolarità di Dna Genoa per l’acquisto. Il giorno della partita i tagliandi ospiti non saranno acquistabili alle biglietterie dello stadio Meazza. Si invitano i sostenitori a non mettersi in viaggio se sprovvisti di titoli di accesso. La prevendita settore ospiti (4.361 posti la capienza al 100%), fatta eccezione per l’esaurimento anticipato, terminerà domenica 3 marzo alle ore 19. Si richiede gentilmente di prendere visione dei documenti allegati".