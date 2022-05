Gian Piero Ventura, ex tecnico della Nazionale, è sicuro: "Il premio del miglior giocatore della stagione va a Bremer, ma è fuori concorso. Lui e Koulibaly sono i difensori più forti in Europa - dice a La Gazzetta dello Sport -, è pronto a giocare in qualsiasi top team. Ha personalità ed è cresciuto terribilmente nell’uno contro uno: oggi andare via a Bremer è veramente difficile".