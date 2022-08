L’ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola evidenzia il lavoro di Spalletti al Napoli, anche in proiezione d'inizio stagione e in quella scudetto: “È la squadra che più mi ha sorpreso in queste prime due giornate. Alla fine ha giocato con Monza e Verona, ma è quella più oliata e che funziona meglio. Si vede che Spalletti ha fatto subito inserire i nuovi acquisti in un meccanismo che già prima funzionava bene", ha confessato ai microfoni della Bobo Tv in onda su Twitch.