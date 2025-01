Denzel Dumfries è l'uomo copertina del week-end calcistico appena trascorso scelto da Nicola Ventola: "Si può cambiare idea sui giocatori, io prendo lui se devo andare in guerra - le parole dell'ex attaccante a 'Viva El Futbol' -. Ha personalità, fisicità, è un martello pneumatico. Ha anche grandi numeri, oltre a fare le due fasi. Molte volte sbaglia le scelte, è un cavallo pazzo, ma se è protagonista con l'Olanda e con l'Inter c'è un motivo. E' sottovalutato perché non lo vogliono le grandi squadre? Certo, gli manca qualcosina, ma io in squadra me lo tengo"