Zinho Vanheusden è un nuovo giocatore dell'AZ Alkmaar. A commentare il fresco arrivo del difensore ci pensa Max Huiberts, dt del club olandese che parlando ai canali ufficiale si esprime così sul neo-acquisto: "Conosciamo Zinho già dal periodo in cui lasciò il Belgio in giovane età per l'Italia. Non era fattibile per noi allora, ma fortunatamente lo è ora. Siamo molto felici che l'affare sia stato completato. Zinho è molto abituato a spostare il gioco con i suoi passaggi e i suoi dribbling. Inoltre, è agile e veloce. Ha tutte le qualità che vorresti vedere in un difensore centrale".