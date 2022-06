L'agente Furio Valcareggi, intervistato da Radio Punto Nuovo, manda un appello ai sostenitori del Napoli provando a placarne il malumore di questi giorni e dicendosi sicuro che la squadra partenopea sarà protagonista di un'ottima stagione: "Che i tifosi stiano sereni. Il campionato magari non lo vincerà il Napoli, perché per me lo vincerà l'Inter, ma una bella qualificazione in Champions la otterrà".