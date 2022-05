Possibile che la nuova proprietà del Milan di InvestCorp possa decidere di rompere il patto con l'Inter per provare a costruire uno stadio tutto per il club rossonero? A questa domanda prova a rispondere Marco Bellinazzo nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio 24: "Certi discorsi sono prematuri, impossibile immaginare cosa stiano pensando. Sicuramente all'interno di InvestCorp esiste una divisione importante nell’immobiliare che sarebbe felicissima di intraprendere questo percorso. Bisognerebbe anche capire se il Comune, dopo oltre mille giorni, deciderà di dare un'accelerata e di non fare soltanto melina".