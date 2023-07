Piovono conferme rispetto alla notizia data da Sky Sports, secondo cui è in arrivo in Viale della Liberazione, sede dell'Inter, un rilancio del Manchester United per André Onana che dovrebbe essere decisivo per chiudere l'affare. Il giornalista Ben Jacobs ha spiegato che un accordo può essere raggiunto tra le parti a una cifra inferiore ai 60 milioni di euro chiesta dai nerazzurri, dando i dettagli economici della prossima mossa degli inglesi: "fonti indicano che una seconda offerta da poco più di 50 milioni di euro rappresenta una possibilità realistica. Onana entusiasta del trasferimento", si legge in un Tweet.

Understand that #MUFC will place an improved offer for Andre Onana and there is optimism a deal can be struck for below Inter's €60m asking price. Sources indicate a second offer of around €50m (perhaps slightly north of) stands a realistic chance. Onana keen on the move. pic.twitter.com/OH59aLRnt1