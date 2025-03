Per il doppio test contro Paesi Bassi e Danimarca, in programma rispettivamente venerdì 21 e lunedì 24 marzo a Venezia e Cittadella, il CT della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata ha convocato 26 calciatori: prima chiamata per Samuele Angori, difensore esterno classe 2003 protagonista in Serie B con la maglia del Pisa, e per Issa Doumbia, centrocampista del Venezia.

Nella lista diramata da Nunziata anche diversi elementi usciti dal vivaio dell'Inter: i difensori Lorenzo Pirola e Mattia Zanotti, il centrocampista Giovanni Fabbian e gli attaccanti Francesco Pio e Sebastiano Esposito e Wilfried Gnonto.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley)