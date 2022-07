Edoardo Sottini, giovane difensore di proprietà Inter, dopo aver disputato un'ottima stagione in Lega Pro con la Pistoiese, passa in prestito alla Triestina. Il club nerazzurro lo ha comunicato tramite una nota ufficiale sul proprio sito: il giocatore, nato a Brescia il 18 agosto 2002, si legherà per un anno con la Triestina.

Cresciuto nella cantera nerazzurra, Sottini ha esordito da professionista la scorsa stagione a Pistoia dove ha collezionato 31 presenze mettendo a segno 4 reti. Un ottimo elemento che andrà a implementare la qualità dello scacchiere di mister Bonatti.