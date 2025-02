Un altro prodotto del vivaio dell'Inter si trasferisce in Svizzera: si tratta di Enoch Owusu, che ha deciso di lasciare l'Italia, nello specifico il Novara, a metà stagione, per trasferirsi al San Gallo, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante classe 2005, si legge sul sito del club elvetico, si allenerà con la prima squadra e giocherà nella formazione Under 21.

"Seguiamo Enoch da un po' di tempo. È un giovane e talentuoso giocatore offensivo che può essere impiegato in più ruoli. Sarà integrato nel nostro programma di allenamento della squadra professionistica e potrà giocare nella squadra U21. Siamo felici che Enoch sia qui con noi", ha commentato il ds Roger Stilz dopo l'annuncio ufficiale.