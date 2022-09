Costa caro il ko pesante in casa di ieri con lo Shakhtar Donetsk a Domenico Tedesco. Il Lipsia, infatti, stamattina ha comunicato l'esonero all'allenatore italo-tedesco, come si apprende sul sito ufficiale del club ieri sconfitto all'esordio in Champions LEague. Tedesco è stato sollevato dall'incarico assieme ai collaboratori Andreas Hinkel e Max Urwantschky. Due i candidati forti per la sua successione: Adi Hütter e Marco Rose.