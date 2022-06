Gli abbonati DAZN potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche su due dispositivi diversi che si trovano a distanza, non sulla stessa 'rete domestica', pagando 20 euro al mese in più rispetto alla quota prevista in promozione per la stagione appena conclusa. "A partire dal 2 Agosto 2022 - si legge nella mail inviata in queste ore agli abbonati - introdurremo delle modifiche alle Condizioni di Utilizzo e alla Carta dei Servizi (...). Fino alla scadenza della suddetta promozione continuerai a pagare 19,99€ al mese, poi, salvo disdetta, il prezzo del tuo abbonamento si rinnoverà, alle nuove Condizioni di Utilizzo, a 29,99€ al mese. Da settembre 2022 (giorno variabile a seconda della data di addebito del tuo abbonamento) ti sarà possibile registrare fino a due dispositivi all’APP DAZN e potrai guardare i nostri contenuti in contemporanea da entrambi i dispositivi se connessi alla rete internet della tua abitazione (cavo o wi-fi: fibra, xDSL, FWA). Potrai comunque sempre utilizzare DAZN in mobilità ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.