Augustin Rossi, portiere accostato al calciomercato dell'Inter, sarà un nuovo giocatore del Flamengo a partire dalla prossima estate. L'estremo difensore argentino classe 1995 era in scadenza di contratto con il Boca Juniors e ha scelto di trasferirsi a costo zero in Brasile. Per lui accordo fino al 31 dicembre 2027.