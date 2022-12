Intervistato per il canale Youtube di Chiamarsi Bomber, Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, racconta le emozioni provate nel momento in cui ha trovato la via del gol per la prima volta in Serie A siglando la rete del 2-1 nel match contro l'Inter: "Si è trattato del mio primo gol in Serie A, di fronte ai nostri tifosi, nel nostro stadio, ed è stato certamente qualcosa di speciale per me. Spero di poter aiutare ancora di più la squadra nella seconda parte di stagione".