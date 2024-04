Non vedeva evidentemente l'ora Marco Materazzi di celebrare a modo suoi la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter nel derby contro il Milan. L'ex difensore nerazzurro ha postato un meme che ritrae i giocatori rossoneri sul pullman scoperto in occasione dei festeggiamenti di due anni fa, ma con uno striscione ad hoc: "Non vogliamo più giocare il derby".

Richiesta che avrebbe anche senso considerando la sesta sconfitta consecutiva...