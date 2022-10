Tanta soddisfazione in casa nerazzurra per il pareggio sul campo del Barcellona e una notte che ha ricordato quelle del Triplete a Marco Tronchetti Provera, intercettato da Sky Sport per parlare proprio del 3-3 contro la squadra di Xavi che porta i nerazzurri a un passo dagli ottavi di Champions League. "È stata una grandissima serata per l’Inter e i suoi tifosi. La passione messa dalla squadra mi ricorda davvero il Triplete - il suo commento -. Giocare in quel modo, meritare la vittoria e arrivarci a un passo è stato un risultato fantastico. Va dato merito a mister Inzaghi e ai ragazzi per aver preparato e giocato la partita al meglio".