A qualche ora da Inter-Torino, l'executive vice-chairman & Ceo di Pirelli, nonché affezionatissimo interista, Marco Tronchetti Provera parla dell'inizio stagionale della squadra di Inzaghi: "La sconfitta dell’Inter in Champions League? Sono arrabbiatissimo. Come vedo la squadra? Siamo solo agli inizi del campionato. Fino ad oggi debole in difesa e a centrocampo. Manca anche la spinta di Perisic " ha detton a MF-Milano Finanza.

Sull'attuale congiuntura economica:

"Questo è un passaggio della storia, la pandemia è stato solo un incidente. Ci vuole un piano strategico per l’Europa e per l’Italia. La situazione reale vede un’Europa al centro di una potenziale crisi molto grave. Dovrà essere affrontata con un cambiamento strutturale e una strategia unitaria. L’Europa è una regione del mondo trasformatrice, la globalizzazione ha portato una crescita basata su materie prime a basso costo di cui il nostro continente è privo. A partire dal prezzo dell’energia, tutto cambia. I nuovi equilibri geopolitici mettono a rischio la regione del mondo più protetta socialmente e con gli standard di vita più elevati…Il tema oggi è il cambiamento di paradigma, l’Europa può guardare a un futuro di continuità, di crescita e di tutela dei propri valori se riesce ad essere unita, sia a livello geopolitico sia come forza di mercato. Altrimenti sarà destinata ad avere più problemi degli altri paesi mettendo a rischio la sua struttura sociale e con il prezzo più alto pagato dalle fasce più deboli. L'incertezza prevale su tutto, vedremo da qui a novembre come andranno le cose. Noi italiani sappiamo essere creativi nel trovare soluzioni alle complessità, lo abbiamo sempre dimostrato".