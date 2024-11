Presente nel salotto di Sport Mediaset, durante la puntata odierna di 'Studio Aperto', Riccardo Trevisani fa la sua analisi della dura partita vinta ieri dall'Inter di Simone Inzaghi contro un arcigno Venezia, reso grande dal portiere dei lagunari, giocatore in prestito proprio dai nerazzurri. "L’Inter ha conquistato i tre punti a fatica, anche se il migliore in campo di ieri è stato Filip Stankovic" ha premesso il telecronista che poi aggiunge: "È vero che l’1-0 rende la partita equilibrata, c’è anche l’episodio finale che ha fatto discutere, ma se l’Inter avesse vinto con due-tre gol di scarto ci sarebbe stato poco da dire. Anche Sommer ha fatto le sue parate, nel complesso l’Inter ha avuto le sue occasioni come è normale che sia".

La squadra di Inzaghi ha una cosa meno dell’anno scorso:

"La solidità. Non so se fisica o mentale, ma non è una cosa da ricercare tra campo e panchina perché giocatori e allenatore sono gli stessi. Va cercata nella testa perché la squadra ha bisogno di ritrovare le certezze dell’anno scorso. Quest’anno fargli gol non è impossibile. È successo al Venezia, ma anche alla Juventus… Quando l’Inter va in vantaggio le partite restano ancora aperte, mentre l’anno scorso quando andava in vantaggio la partita era finita".