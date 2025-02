Nell'ultima puntata di Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha sottolineato le doti di Francesco Pio Esposito, autore di un ottimo campionato in Serie B. "E' diverso dai due fratelli caratterialmente. Meno tatuaggi, molto più tranquillo. Era un ragazzo piccolino ed è diventato grande tutto assieme. Era un 10 ed è diventato un 9, aiutato da Chivu ai tempi dell'Inter. E' molto diverso da Sebastiano, che è tutto tecnica e idee. Pio è il centravanti che riempie l'area. Quello che fa al Palermo è proprio da centravanti, col fisico".

"Mi sento di scommettere su di lui perché ha tutto - dice -. Ha piedi molto buoni, ha fisico, senso del gol. E un carattere che può portarlo a non avere la frenesia di Arnautovic o di Vlahovic. Non gli vedo un ostacolo a diventare l'attaccante del futuro in nazionale, spero con suo fratello vicino. Lui possibile riserva nell'Inter? Perché no. Tra due anni magari sì, ma adesso intanto fagli fare un anno in A. Sebastiano ha avuto tempo. Ha fatto tanti giri e si è consacrato quest'anno. Uno a Pio in A bisogna farglielo fare prima di dargli la maglia dell'Inter. Ha bisogno di un colpo alla Kean, qualcuno che gli dia fiducia in A".