Intervenuto nel salotto di Sportmediaset durante il notiziario di oggi, Riccardo Trevisani ha detto la sua sulla partita di ieri sera al Maradona tra Napoli e Inter, dove a suo avviso è andata in scena una "prova di forza dell'Inter veramente molto importante. Abbiamo sempre detto che ha il miglior centrocampo d'Italia e uno dei più forti in Europa e lo ha dimostrato anche ieri. Barella e Calhanoglu hanno incantato e anche l'attacco dà sempre risposte: Lautaro segna un gol a partita ma quando non riesce a segnare lui c'è Thuram. È una squadra che quando riesce a giocare bene, prende ritmo, ha campo divampa. Fa un calcio splendido quando ha spazio aperto, sa spaziare il campo come nessuno, quando ha tempo e spazio di farlo è micidiale. Il Napoli, che aveva pur fatto una buona partita, si è dovuto arrendere a questa forza dell'Inter che una volta in vantaggio ha stra-dominato la gara".

Tutto merito dell'attacco?

"Dell'attacco e del centrocampo ma parliamo anche di una squadra che in difesa non ha Bastoni e Pavard e ha perso De Vrij. Ha un portiere partito in sordina, con qualche errore e penso a quello con il Sassuolo, ma che adesso sta diventando una sicurezza. Sommer ieri è stato protagonista assoluto. L'Inter ha vinto 3-0, un distacco molto largo figlio del portiere: parata su Elmas, una parata nel primo tempo e quella su Kvaratskhelia nel secondo, sono interventi eccezionali. Quindi vanno bene tutti gli undici: l'attacco segna, il centrocampo costruisce, la difesa regge e il portiere para. È tutto un contesto nel quale l'allenatore sta gestendo le cose in maniera meravigliosa, un livello a mio avviso molto superiore a quanto fatto nei primi due anni. Funziona tutto ma pur funzionando tutto ha soli due punti più della Juve, il campionato dunque è bello vivo".