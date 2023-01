Archiviata l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A, Riccardo Trevisani di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori al giro di boa del campionato, non avendo dubbi sulla delusione più grande: "Il flop è abbastanza facile da assegnare a Romelu Lukaku - le parole del giornalista -. Per come ci aveva abituato, per la cifra a cui era stato venduto, per l’impatto che ha avuto nella prima parte. Doveva essere il King, invece si è fatto male, ha fatto male, si è rifatto male e ha fatto male di nuovo. Onestamente per quanto prende di stipendio è nettamente il flop della stagione"