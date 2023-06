Intervistato da ItaSportPress, Paolo Tramezzani evidenzia quelle che devono essere le priorità dell'Inter per il calciomercato estivo: “Ringiovanire il reparto offensivo: Edin Dzeko comincia a avere un’età importante. Inoltre rafforzerei i nerazzurri anche sulle corsie esterne e serve svecchiare anche dietro: Milan Skriniar e Stefan de Vrij cominciano a avere i loro anni, Francesco Acerbi pure. Occorre uno che sappia “scappare” rapidamente e impostare. Come abbiamo anche visto dalla finale, il gioco dell’Inter è costruito in questa maniera".

Onana è stato vago sul suo futuro. A suo avviso potrebbe essere finito un ciclo, con qualche big che opterà per andarsene?

"Secondo me no, perché non è finito un ciclo. Ci sono ancora grandi motivazioni da parte di tutti i calciatori più rappresentativi. Se l’Inter cederà qualcuno dei big, sarà solo per esigenze di bilancio”.

Riscatterebbe Lukaku?

"Onestamente no. Rinuncerei a riscattarlo e prenderei uno più giovane, dinamico e più moderno. Ormai il calcio richiede questo tipo di caratteristiche. Ai nerazzurri serve qualcuno che svari su tutto il fronte offensivo liberamente".