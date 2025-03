Presente al Meet&Greet organizzato da Iliad, Francesco Totti ripercorre parte della sua carriera e tocca anche temi di attualità, compresa la lotta scudetto che al momento vede l'Inter al primo posto in solitaria seguita da Napoli e Atalanta: "Chi vincerà lo Scudetto? Inter o Napoli - afferma Er Pupone, come riporta TMW -. Devo dirne una? L'Inter in questo momento è favorita dopo quello che è successo domenica scorsa. Sono abbastanza pronti per poter rivincere".

Il miglior compagno avuto?

"Cassano".

Scelga una squadra fatta da 4 calciatori con cui ipoteticamente le piacerebbe giocare.

"Buffon, Maradona, Totti, Ronaldo. E chi corre? Però nel calcio sono gli altri che devono farlo, quando hai la palla...".