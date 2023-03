Francesco Totti, ex capitano della Roma, si è espresso sul futuro di Antonio Conte, tecnico che aveva provato a portare in giallorosso prima della scelta dell'Inter, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport: "Dove andrei se fossi in lui? Penso che abbia tantissime possibilità di scelta, ma conoscendolo penso che col tempo deciderà quale sarà la destinazione migliore dove ricominciare".