Non solo Valentino Lazaro: il Torino ha infatti trovato l'accordo con l'Atalanta per il passaggio in granata del centrocampista ucraino Aleksej Miranchuk, con la formula del prestito con di riscatto fissata a 12 milioni di euro. Entrambi i calciatori sono attesi domani nel capoluogo piemontese per visite e firma sui rispettivi contratti.